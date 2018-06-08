محافظ القاهرة يطالب المواطنين بالرجوع للأحياء قبل شراء أو إيجار الشقق

كتب- محمد نصار:

وجه المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة ممكنة وبكل حزم وقوة قبل بيعها للمواطنين واستفادة المخالف من مخالفته.

وطالب عبدالحميد، في بيان، اليوم الجمعة، المواطنين بضرورة الرجوع للأحياء للتأكد من سلامة وقانونية الوحدات السكنية ومطابقتها لاشتراطات التراخيص قبل التعامل عليها بالشراء أو الإيجار أو البدل أو بأي شكل حتى لا يواجهوا مشكلات مستقبلية في إدخال المرافق أو الإزالة وخسارة أموالهم.

وبدأت أجهزة حي مصر القديمة بالتنسيق مع شرطة المرافق والأمن العام، في إزالة العقار رقم "20 شارع الطاهر بن حسين" والمكون من 12 طابقا، صادر لها قرارات إزالة ومحاضر وقف أعمال.

وأوضح العميد محمد زين العابدين، رئيس الحي، تكليف المقاول بالعمل اليدوي نظرًا لضيق المكان والحرص على تأمين العقارات المجاورة.​