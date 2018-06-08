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أسامة شرشر: الملفات الخدمية طريق نجاح رئيس الوزراء الجديد

03:30 ص الجمعة 08 يونيو 2018
أسامة شرشر: الملفات الخدمية طريق نجاح رئيس الوزراء الجديد

النائب أسامة شرشر

كتب- مصطفى علي:

قال النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اختيار المهندس مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة "جيد جدًا"، لأنه عمل وزيرًا بالحكومة لفترة طويلة ولديه من الخبرة ما يدعم ذلك، فضلا عن توليه منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء طوال فترة علاج المهندس شريف إسماعيل بالخارج.

وأضاف شرشر، لمصراوي، اليوم الجمعة، أن الدكتور مصطفى مدبولي، حقق نجاحات عديدة على مستوى وزارته وأهمها ملف الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن اختياراته للوزراء والملفات التي سيهتمم ستحكم على توجهه في إدارة الحكومة.

وطالب شرشر، رئيس الوزراء الجديد، بالاهتمام بملفات التموين والاقتصاد والزراعة، مؤكدًا أن اهتمامه بالملفات الخدمية طريقه للنجاح.

أسامة شرشر مجلس النواب مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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