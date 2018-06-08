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إيناس عبدالديم تبحث الترتيبات النهائية لاجتماع "الأعلى للثقافة"

04:00 ص الجمعة 08 يونيو 2018
إيناس عبدالديم تبحث الترتيبات النهائية لاجتماع "الأعلى للثقافة"

وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

القاهرة - (أ ش أ):

ترأست الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اجتماع هيئة مكتب المجلس الأعلى للثقافة، لمناقشة الترتيبات النهائية لانعقاد اجتماع المجلس، المقرر له الثلاثاء المقبل.

وقالت عبدالدايم، في بيان، اليوم الجمعة، إن الاجتماع ناقش التقارير الدورية التي يُعدها الأمين العام تمهيدا لعرضها على المجلس في اجتماعه المقبل.

شارك في الاجتماع، سعيد المصري، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور صلاح فضل، والسفير عبد الرؤوف الريدي، والدكتور فوزي فهمي، والدكتور جابر عصفور، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور مصطفي الفقي.

وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم المجلس الأعلى للثقافة

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