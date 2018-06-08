منال العبسي تبارك لمصر اختيار مدبولي رئيسا للوزراء

هند الشامي

ارسلت رئيس لجنة المرأة ومساعد رئيس حزب الوفد لشؤون المرأة ورئيس مجلس إدارة الجمعية العمومية لنساء مصر برقية تهنئة وتأييد للدكتور مصطفى مدبولي على اختيار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لسيادته رئيساً لوزراء مصر.

وقالت العبسي انه اختيار مميز سيما واننا عهدنا في هذا الرجل الوطني الجليل انتماء للوطن ونجاح متميز في كل المهام.

واضافت ان وجود مدبولي على رأس منظومة الوزرات هو اضافة كبيرة وبؤرة ضوء في طريق الإصلاح والتنمية والاستقرار متمنية له كل النجاح في ظل قيادة ربان سفينة الوطن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعبرت العبسي عن خالص الشكر والتقدير للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق الذي قام بمهمة صعبة في وقت عصيب وكان له وفريق عمله نصيب كبير من النجاح الذي يوف يشهد به التاريخ.