"دعم مصر" عن اختيار مدبولي للحكومة الجديدة: "انطلاقة نحو المستقبل"

كتبت-مروة شوقي:

أعرب ائتلاف دعم مصر، عن تقديره للمهندس شريف إسماعيل، على ما قدمه للوطن من جهود صادقة خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الوزراء.

وقال الائتلاف، في بيان، الخميس، إنها فترة سيسجلها التاريخ بحروف من نور لما تحملته حكومة إسماعيل من ظروف صعبة، وما تتبعها من إجراءات فرضها برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجاهد رئيس الوزراء وحكومته المخلصة في سبيل توفير أقصى قدر ممكن من الحماية الاجتماعية للمواطنين وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح ائتلاف دعم مصر، أن قرار الرئيس، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، يمثل انطلاقة نحو المستقبل، ودفعة جديدة في سبيل استكمال خطط التنمية ومسيرة الإصلاحات التي بدأتها مصر تحت القيادة السياسية الحكيمة للرئيس.

وأضاف: "مدبولي كان عنصرا فاعلا في الحكومة السابقة وأبلى بلاء حسنا في حقيبة وزارة الإسكان، التي شهدت في عهده طفرة كبيرة وتحسنا ملموسا في إحداث نهضة عمرانية وتوفير وحدات سكنية لمحدودي و متوسطي الدخل وجميع شرائح الإسكان".

وثمن ائتلاف دعم مصر، ما أبداه إسماعيل، من التعاون المثمر والبناء مع الائتلاف "الأغلبية بالبرلمان"، واستجابته لتوصيات وطلبات نواب الائتلاف ومساعيه المستمرة لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الحكومة والنواب لاستكمال مسيرة التنمية وتعزيز ثقافة المشاركة التنموية .

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