أبوشقة: الحزب يحافظ على قيمه وتقاليده منذ مائة عام

كتب- هند الشامي:

قال بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب واحد من أقدم الأحزاب في العالم، وما زال صامدا ومتمتعًا بمبادئه.

وأضاف أبوشقة، خلال حفل إفطار الحزب بأحد فنادق الدقي، أن حزب الوفد لو رشح حجرًا لانتخبناه، مؤكدًا أن الحزب يحافظ على قيمه وتقاليده التي أقرها منذ مائة عام.

ولفت إلى أن الوفد حزب عريق نشأ من رحم ثورة شعبية هي ثورة 1919.