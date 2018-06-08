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أبوشقة: الحزب يحافظ على قيمه وتقاليده منذ مائة عام

12:04 ص الجمعة 08 يونيو 2018
أبوشقة: الحزب يحافظ على قيمه وتقاليده منذ مائة عام

بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد

كتب- هند الشامي:

قال بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب واحد من أقدم الأحزاب في العالم، وما زال صامدا ومتمتعًا بمبادئه.

وأضاف أبوشقة، خلال حفل إفطار الحزب بأحد فنادق الدقي، أن حزب الوفد لو رشح حجرًا لانتخبناه، مؤكدًا أن الحزب يحافظ على قيمه وتقاليده التي أقرها منذ مائة عام.

ولفت إلى أن الوفد حزب عريق نشأ من رحم ثورة شعبية هي ثورة 1919.

بهاء أبوشقة حزب الوفد حفل إفطار

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