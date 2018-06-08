انتصار مدافعة عن منى البرنس: "هي حرة" - فيديو

كتبت – سحر عزام:

دافعت الفنانة انتصار، عن الدكتورة منى البرنس، أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة السويس، بعد قرار فصلها من الجامعة لنشرها مقاطع فيديو ترقص فيها عبر صفحتها على "فيسبوك".

وقالت "انتصار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على قناة "دريم"، الخميس: "أي حد من حقه يتعلم وياخد شهادة ويمارس أي هواية طالما مش بتضر المجتمع، تشتغل رقاصة أو بلهوانة، هي حرة طالما مش بتضر".

وأضافت، أن مصر فيها رقص من أيام الفراعنة، لافتة إلى أن الرقص فن مثل الباليه والفنون الشعبية وجميع الفنون التعبيرية.

يشار إلى أن الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، أعلن عزل الدكتورة منى برنس أحمد رضوان المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب من وظيفتها مع احتفاظها بالمعاش أو المكافأة، الثلاثاء الماضي.