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"المحافظين": لدينا رؤية حقيقية لتمكين الشباب

11:28 م الخميس 07 يونيو 2018
"المحافظين": لدينا رؤية حقيقية لتمكين الشباب

المستشار محمد عبدالمولى

كتبت- مروة شوقي:

قال المستشار محمد عبدالمولى، النائب الأول لرئيس حزب المحافظين، إن الشباب يمثلون أكثر من 50% من قوة الحزب.

وأضاف عبدالمولى، في كلمته في حفل الإفطار الذي نظمه الحزب، اليوم الخميس، أن الحزب يهتم بأفكار الشباب ويعمل على تطبيقها.

وتابع عبدالمولى، أن الحضور المشرف اليوم في حفل الإفطار يؤكد أن حزب المحافظين لديه رؤية حقيقية نحو تمكين الشباب والعمل على مشاركتهم في الحياة السياسية.

وأضاف عبدالمولى، أن كل الأجواء المحيطة تؤكد أن الشباب سيكون لهم دور كبير في الحياة السياسة.​

محمد عبدالمولى حزب المحافظين حفل إفطار الشباب

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