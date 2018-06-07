​مصطفى بكري: تشكيل الحكومة الجديد سيُعرض على البرلمان الأحد المقبل

كتب- أحمد علي:

قال النائب مصطفى بكري، إن أسماء الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ستُعرض على مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل التصويت على منحها الثقة.

وأوضح بكري في تصريحات صحفية، أن الحكومة الجديدة تحتاج لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان على ترشيحها وفقا لنص المادة 146 من الدستور.

وتنص المادة 146: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".

وتابع: "وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلف اليوم الخميس، مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا للمهندس شريف إسماعيل.