أمين "حقوق إنسان النواب": المواطنون يتعرضون للابتزاز في المستشفيات الخاصة

كتب- إسلام ضيف:

قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن العلاج المجاني حق كفله الدستور والقانون لكل مواطن، بغض النظر عن المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يجب أن تخضع له جميع المؤسسات العلاجية العامة والخاصة.

وأضاف الورداني، في بيان، الخميس، أن المواطنين يتعرضون للابتزاز بالمستشفيات الخاصة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف العلاج بها إلى مستويات غير مبررة، ما يدل على غياب استراتيجية واضحة تحكم عمل المستشفيات الخاصة.

ولفت أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إلى أن الاستثمار في مجال الخدمات الطبية لا يتنافى مع جوهر الطب القائم بالأساس على الرحمة، لافتًا إلى ضرورة وضع لوائح تضبط عمل المستشفيات الخاصة.

وطالب الورداني، بضرورة تطبيق القانون على المستشفيات الخاصة بما يضمن تقديم خدمات طبية للمواطنين مجانًا في أول 48 ساعة لحالات الطواريء، إضافة إلى وضع ضوابط تمنع ابتزاز هذه المستشفيات للمرضى.​