علماء: تكاثر البشر صعب على المريخ.. والحل في السلالات المعدلة وراثيا

كتب - حاتم صدقي:

في وقت ينشغل فيه البشر باستعمار كوكب المريخ، يظهر الكوكب على شاشة التلسكوب الفضائي هابل التابع لوكالة ناسا في هذه الصورة التي التقطت يوم 12 مايو 2016، عندما كان المريخ على بعد 50 مليون ميل من الأرض، وهي أقرب نقطة يصل إليها على مدى عقد كامل من المتابعة، حيث وفر للمشاهدين عرضًا سماويًا كاملا من الغسق للفجر، ولكن كيف تظل الكائنات الأرضية على قيد الحياة على سطح الكوكب الأحمر؟ تلك كانت القضية الأكثر إثارة للجدل.

ويناقش الآن فريق دولي من الباحثين من فلوريدا وبولندا والبرازيل عن المشاكل التي قد تواجه البشر أثناء التكاثر في المريخ، باعتباره كوكب آخر خارج الأرض لدعم الاستكشافات البشرية المستمرة.

ولسوء الحظ، يأتي هذا المسعى مع تحديات عملاقة في مختلف التخصصات، من تكنولوجيا السفر إلى الفضاء إلى التحديات الطبية والبيولوجية والاجتماعية والأخلاقية.

نفترض أن التكاثر البشري في وذكر الباحثون في تقرير الدراسة إن "مستوطنة المريخ ستكون ضرورية لنجاح بعثة الفضاء الخارجي على المدى الطويل".

وفي عدد يونيو من مجلة "فيوتشرز"، اقترح الباحثون أن إنجاب الذرية من التكاثر على المريخ سيكون أصعب من الوصول إلى الكوكب نفسه. ووفقا للباحثين، فإن الغلاف الجوي للمريخ يعادل 1٪ من سمك الغلاف الجوي لكوكب الأرض، وسيجعل الكوكب أكثر عرضة للإشعاع الشمسي الخطير. ولن تسبب هذه الإشعاعات فقط امراضا مخيفة كالسرطان ولكنها سوف تقلل أيضا من عدد الحيوانات المنوية.

لقد ثبت في السابق أن من يعيشون في جاذبية منخفضة تضعف أجهزة المناعة لديهم. وتجدر الإشارة إلى أن النساء الحوامل تكون استجابتهم المناعية ضعيفة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لخلق مشاكل كبيرة.

وقد أشارت نتائج عدة تجارب سابقة إلى أن ضغط الدم يصبح منخفضًا للغاية في ظروف الجاذبية الصفرية، وبما أن الأداء الجنسي للرجل يكمن فقط في الانتصاب، فإن انخفاضًا حادًا في ضغط الدم سيؤثر على الأداء الجنسي السليم للرجل في المريخ.

ولحل كل هذه القضايا، اقترح الباحثون نوعًا جديدًا من الكائنات الحية المهندسة وراثيا، والتي يمكن أن تبقى على قيد الحياة بشكل أفضل في ظروف المريخ.

ومع ذلك، لن يتمكن هؤلاء البشر المعدلون وراثيا من العيش على الأرض حيث سيتم تعديلهم ليعيشوا بشكل مريح على سطح المريخ.

وعلى أي حال، عندما يزور هؤلاء المريخيون الأرض، فإنهم قد يكونون في حاجة إلى مساعدات تكنولوجية وصحية للاستمرار في الظروف الأرضية، على الرغم من استمرار معضلة التكاثر.

إلا أن إيلون موسك، مؤسس شركة سبيس إكس، واضح للغاية بشأن الحكومة المفترض أن تحكم كوكب المريخ في المستقبل. وسبق أن كشف الملياردير الجنوب أفريقي عن اعتقاده بأن الحكومة المقبلة على المريخ ستستند إلى الديمقراطية المباشرة، حيث يصوت الناس مباشرة على مختلف القضايا.

وفي حوار مع بي بي سي، تحدث موسك عن حيوية استعمار المريخ في المستقبل القريب لحماية الأنواع البشرية من الانقراض في حالة اندلاع حرب نووية.