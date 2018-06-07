وكيل البرلمان: اختيار مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة قرار موفق

كتبت-مروة شوقي:

أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن اختيار الرئيس السيسي للمهندس مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة قرار موفق، مؤكدًا أن مدبولي لديه مؤهلات عديدة تقوده للنجاح في هذا المنصب الهام.

وأوضح وهدان، في تصريحات صحفية اليوم، أن المهندس مصطفى مدبولي نجح في العديد من ملفات الإسكان الفترة الماضية، مؤكدًا أن مصر تحتاج الكثير في الفترة القادمة من أجل مواصلة البناء والتعمير.

وتقدم وكيل المجلس بالشكر إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق على ما قدمه لمصر خلال الفترة الماضية، مشيدًا بدوره الذي أداه في كافة المجلات الفترة الماضية.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، المهندس مصطفى مدبولى لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن المقرر أن يبدأ المهندس مصطفى مدبولى تشكيل الحكومة خلال الفترة المقبلة من أجل عرض برنامجه على مجلس النواب.​