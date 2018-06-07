بحضور "أباظة وشيحة وسري الدين".. حفل إفطار الوفد - صور

كتبت- هند الشامي وهاني رجب:

نظم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، حفل الإفطار السنوي بأحد فنادق الدقي.

حضر الإفطار، محمود أباظة، رئيس الحزب الأسبق، فؤاد بدراوي، عصام شيحة، أعضاء الحزب، حسين منصور، نائب رئيس الحزب، أحمد عودة، الرئيس الشرفي، محمد خليفة، عضو مجلس النواب، الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحزب، محمد عبدالعليم داوود، نائب رئيس الحزب، طارق تهامي، اللواء سفير نور، واللواء محمد الحسيني أعضاء الهيئة العليا.

ووجه الحزب الدعوة لقيادات الحزب السابقة والحالية، لحفل الإفطار السنوي.​