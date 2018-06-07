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    أمين تنظيم مستقبل وطن: اختيار مدبولي لتشكيل الحكومة دليل على نجاحه

    07:46 م الخميس 07 يونيو 2018
    أمين تنظيم مستقبل وطن: اختيار مدبولي لتشكيل الحكومة دليل على نجاحه

    المشتشار عصام هلال

    كتب- محمد نصار:

    هنأ المشتشار عصام هلال، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان السابق والمكلف من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل الحكومة الجديدة، بثقة القيادة السياسية به وعلى رأسها الرئيس السيسى.

    وقال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، فى بيان له، الخميس، إن قرار الرئيس السيسى بتولى الدكتور مصطفى مدبولى رئاسة الحكومة هو دليل على نجاحة فى ملف الإسكان والقضاء على العشوائيات بإعتبارة مهندس الإنشاءات لمصر الحديثة ودليل قاطع علي ان اختيارات الرئيس تتم علي اساس الانجاز على الارض والعمل لمصلحة المواطن

    ووجه "هلال"، التحية إلى رئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل، وصفه بـ"المقاتل"، الذى تحدى كل شيء من أجل الوطن وتحمل الكثير من المشاق من أجل العمل لصالح مستقبل وطن أفضل.

    أمين تنظيم مستقبل وطن مصطفى مدبولى السيسى رئاسة الحكومة حزب مستقبل وطن شريف أسماعيل

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