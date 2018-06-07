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    "الصحة" تعلن الانتهاء من فحص مليون مواطن في مبادرة فيروس "سي"

    07:58 م الخميس 07 يونيو 2018
    "الصحة" تعلن الانتهاء من فحص مليون مواطن في مبادرة فيروس "سي"

    الدكتور يحيى الشاذلي

    كتب - أحمد جمعة:

    قال الدكتور يحيى الشاذلي، المنسق العام لمبادرة القضاء على فيروس "سي"، ونائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، إن المبادرة انتهت من فحص المواطن رقم مليون في حملة القضاء على المرض.

    وأضاف الشاذلي فى تصريحات للصحفيين الخميس: "مبروك يا مصر.. تم الانتهاء من مسح المواطن رقم مليون اليوم".

    يذكر أن المبادرة بدأت يوم 13 فبراير الماضي، والتي تستهدف الاكتشاف المبكر للمرض لدي قرابة 45 مليون مواطن، بهدف القضاء على فيروس سي بمصر بحلول عام 2022.

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