مصادر حكومية: اتجاه لدمج الوزارات تقليلا للنفقات ورفع كفاءة الإنتاج

كتب- محمد عمارة:

كشف مصادر حكومية أن هناك اتجاهًا لخفض عدد الوزارات في التغيير الوزاري المزمع إجراؤه خلال الفترة المقبلة، بعد تكليف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المصدر لمصراوي: "فكرة خفض عدد الوزارات ودمج بعضها جاءت بتوصية من صندوق النقد الدولي؛ لتحسين أداء الحكومة ككل، وتقليلًا للنفقات".

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة، بتشكيل الحكومة الجديدة.

ورجحت مصادر حكومية لمصراوي، تغيير 7 وزراء، في التشكيل المزمع إجراؤه.

وأوضحت المصادر أن الوزراء المرجح مغادرتهم، هم: خالد فهمي وزير البيئة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وتعيين الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان السابق وزيرًا للإسكان.

وذكرت مصادر حكومية لمصراوي، أمس الأربعاء، تصدر 3 أسماء بورصة الترشيحات لخلافة المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة تسيير الأعمال، منهم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يشار إلى تقدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باستقالته من منصبه، الثلاثاء الماضي، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة.