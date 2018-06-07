رئيس "خطة النواب": مدبولي مؤهل للنجاح.. وإسماعيل تصدى بشجاعة للإصلاح

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المنتهية أدى مهمته على أكمل وجه فى ظل ظروفه الصحية، وتحمل الضغوطات الكثيرة من أجل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعكف مصر على إتمامه خلال هذه المرحلة.

وقال عيسى في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين: "شريف إسماعيل ترأس حكومة مصر في أصعب الظروف وتصدى بشجاعه لخطوات الإصلاح الاقتصادي".

وأكد أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمهندس مصطفى مدبولى، لرئاسة الحكومة خلفا للمهندس شريف إسماعيل، خطوة إيجابية، خاصة أن مدبولي رجل منضبط وخلوق ويتميز بالعمل الجاد وأنجازاته واضحة في وزارة الإسكان التي كان يتولاها ويعد من أفضل وزراء الإسكان الذين شغلوا هذه الوزارة.

وتمنى عيسى أن يستمر مدبولي بنفس النهج المتميز في إدارة الحكومة، ويواصل خطوات الإصلاح الاقتصادي والإداري للدولة وأيضا الاهتمام بملفات الصحة والتعليم، مثلما تحدث رئيس الجمهورية أمام البرلمان، مؤكدًا أن مدبولي كان في قلب الحكومة ويدرك هذه الملفات وتحدياتها، قائلاً: "مدبولي مؤهل للنجاح ويدرك ملفاته بجدية".

ولفت رئيس لجنة الخطة إلى أن المرحلة التى تمر بها البلاد لاتزال صعبة، وفى حاجة للعمل والإجتهاد، لأن المهام لاتزال ثقيلة متمنيا أن يوفق المهندس مدبولى مع حكومته الجديدة فى مهمتهم بكل كفاءة وتميز وأن تكون خطوات الإصلاح الإدارى والهيكلى وأيضا التعليم والصحة على رأس الأولويات.

وكلف السيسي، الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد تقدم شريف إسماعيل، الذي تقدم باستقالة الحكومة، بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.