وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من دارسي أكاديمية ناصر- صور

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كتب- عمر مصطفى:

شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والتي تضم الدورات رقم 41 من كلية الحرب العليا، و47 من كلية الدفاع الوطنى والدورة العليا لكبار القادة رقم 29 ودورة التأهيل العسكري لقيادة التشكيلات رقم 19 ودورة ماجستير العلوم السياسية والإستراتيجية رقم3، التي تضم عدد من الدارسين المصريين والوافدين من عدد من الدول.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي أعدته إدارة الشئون المعنوية تضمن أبرز الأنشطة التدريبية والعلمية والبحثية التي نفذتها الأكاديمية- خلال العام الجاري- وتطور دورها في إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والمدنيين فى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومى.

وعقب إعلان نتيجه التخرج للدورات الدراسية المختلفة، أعلن مدير إداره شئون ضباط القوات المسلحة، قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين.

وقلد الفريق أول صدقى صبحي، أوائل الخريجين من الضباط المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين من المدنيين تقديرا لتفوقهم وتفانيهم فى آداء مهامهم خلال دراستهم بالأكاديمية.

وأكد أقدم الدارسين المصريين خلال كلمته أن خريجي الإكاديمية يجددون العهد على تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام للدفاع عن الوطن وصون مقدساته بما اكتسبوه من معارف وخبرات خلال مدة دراستهم بالأكاديمية.

وألقى أقدم الدارسين الوافدين كلمة عبر فيها عن شكره وأمتنانه لما تلقاة من رعاية وإهتمام داخل الأكاديمية التي تعد أحد الصروح العلمية الرائدة التي تضرب بجذورها عبر التاريخ وبناء اجيال من الكفاءات العسكرية والمدنية التى تؤدى مهامها بنجاح في خدمة أوطانها في العديد من المجالات بما يؤكد مكانة مصر وقواتها المسلحة ودورها الرائد علي المستويين الأقليمى والدولي.

وأهدي عدد من الخريجين العسكريين والمدنيين درعى الدورات الدراسية لاكاديمية ناصر العسكرية العليا الى القائد العام للقوات المسلحة.

وأكد اللواء أ.ح صفوت صادق الديب مدير الأكاديمية- خلال كلمته- حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير وتكامل المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية بما يضمن نقل وتبادل الخبرات وتطوير البحوث العلمية والمزج بين المناهج العلمية لكليتى الحرب العليا والدفاع الوطنى ومـركز الدراسـات الاسترتيجية لتحقيق التكامـل في البـاء الشامـل للدارسين والارتقاء بالمستوى العلمى والعملى وتوحيد المفهوم تجاه كافة الموضوعات المرتبطة بالقوات المسلحة ومتطلبات الأمـن القومى، وذلك بالتعاون مع نخبة من قدامى القاده وأعضاء هيئة التدريس والمستشارين والخبراء الاستراتيجيين بالمراكز البحثية والوزراء واساتذة الجامعات.

في نهاية الاحتفال، نقل الفريق أول صدقى صبحي، تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين من القوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة علي ما بذلوه من جهد طوال دراستهم بالاكاديمية.

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة أصبحت تمتلك من أسباب القوة والعلم والمعرفة ما يمكنها من أداء مهامها، وستظل دائما عند حسن الظن بها صمام أمن وأمان الوطن ومقدساته، قوية بعطاء أبنائها وجهدهم وبما يملكونه من خبرات علمية حديثة تعينهم علي حماية الوطن وامنه القومى على كافة المستويات.

وشدد القائد العام أن عملية الإعداد والتأهيل لتولي الوظائف القيادية داخل القوات المسلحة علي كافة المستويات تتم وفقاً لأسس وركائز محددة ليكونوا قادرين علي تحقيق الأهداف العليا للقوات المسلحة والعمل بكل كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات وحماية أمن مصر القومي، وأثنى على الأداء المتميز للدارسين وحرصهم على تنمية ملكاتهم وقدراتهم الفكرية بالاستفادة من إمكانات القوات المسلحة التى تواكب كل تقدم عصري حديث في منظومات الدفاع والقتال العالمية.

وأشار صبحي، إلى أن مصر ستظل حريصة على أن تستقبل مؤسساتها العسكرية التعليمية أبناء الدول الشقيقة والصديقة التى تربطنا بها أوثق العلاقات التاريخية والشعبية بما يسهم في دعم علاقات التعاون العسكري وتبادل الفكر وتوحيد المفاهيم تجاه المساعي والطموحات المشتركة لدعم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية لجميع الشعوب.

حضر مراسم الاحتفال الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من الوزراء والسفراء والملحقين العسكريين وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديري أكاديمية ناصر العسكرية العليا.