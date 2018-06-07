"هيكل": مد عمل الصحفيين حتى سن الـ65 اختصاص أصيل للوطنية للصحافة

كتب- أحمد علي:

قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل، أن مسألة المد للصحفيين حتى الخامسة والستين، هي اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للصحافة التي تتمتع بالاستقلالية، منوها إلى أن الأصل في المد بعد سن الستين يكون للكفاءات النادرة، والمعايير المحددة لهذه الكفاءات تضعها الهيئة بنفسها.

وأوضح هيكل –في مؤتمر صحفي مع المحررين البرلمانيين الخميس-، أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار رأت أنه إذا حددت السن في النص القانوني سيصبح ذلك قاعدة، وأن رؤيتها قائمة على أن سن الإحالة إلى المعاش هو الستين وأن المد يكون في حالات الخبرات النادرة.

وأوضح أن اللجنة عقدت 39 اجتماعا امتدت على مدار 90 ساعة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والإعلام، وأن فكرة الفصل إلى ثلاثة مشروعات قوانين حازت على موافقة الحكومة، مشيرا إلى أنه تم كذلك أخذ رأي 8 جهات منها: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام (الهيئات الثلاث السابقة هناك التزام دستوري بأخذ رأيها)، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز تنظيم الاتصالات، وغرفة صناعة الإعلام، وأن كل جهة أبدت رأيها في مشروع القانون وتم مراعاة ذلك والتوفيق بين مختلف الرؤى أثناء المناقشات وإعدد التقرير النهائي.

ولفت هيكل إلى أن مشروع القانون الوارد من الحكومة لم يكن يتضمن تنظيم الإعلام الالكتروني، وأنه تمت إضافة النصوص التنظيمية له، بحيث يتبع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي سيكون له حق منح التراخيص والموافقات اللازمة للإعلام الالكتروني والإعلام الخاص، منوها إلى أن ضمن اختصاصات الأعلى لتنظيم الإعلام مراقبة ومحاسبة الإعلام العام والخاص.

وفيما يتعلق بمناقشات لجنة الإعلام بالبرلمان حول آليات تشكيل الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، قال هيكل إن جميع أعضاء اللجنة توافقوا على ضرورة أن تأتي هذه الجمعيات من خارج المؤسسات، وذلك للقضاء على ما وصفها بـ "حالة الفوضى" في اعتماد ميزانيات بعض المؤسسات القومية، خاصة وأن إحدى المؤسسات القومية اعتمدت منذ شهر واحد تقريبا ميزانيتها للسنة المالية 2013-2014.