مصادر: مدبولي يقدم برنامج حكومته الجديدة للبرلمان 30 يونيو الجاري

كتب- محمد عمارة:

كشفت مصادر حكومية، عن تقدم الدكتور مصطفى مدبولي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ببرنامج الحكومة التي سيشكلها إلى مجلس النواب من أجل نيل ثقة أعضائه.

وأضافت المصادر لمصراوي، الخميس، أن برنامج الحكومة الجديد سيقدم إلى البرلمان في 30 يونيو المقبل، بعد انتهاء وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من تجميع محاور وملفات البرنامج للوزارات المختلفة.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت مصادر حكومية قد ذكرت لمصراوي، أمس الأربعاء، أن هناك 3 أسماء تتصدر بورصة الترشيحات لخلافة المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة تسيير الأعمال، وهم: اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يشار إلى تقدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باستقالته من منصبه، الثلاثاء الماضي، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة.