"المستثمرات العرب" يقيم إفطاره السنوي تحت شعار "ذوى القدرات الخاصة والتنمية المستدامة"

كتب-هانى رجب:

نظم اتحاد المستثمرين العرب بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية ونقابة المستثمرين الصناعيين، حفل الإفطار السنوى تحت شعار "ذوى القدرات الخاصة والتنمية المستدامة" بأحد فنادق القاهرة.

وحضر الحفل، ممثلين من كافة أطياف المجتمع ضمت قيادات والوزارات الخارجية والصحة والانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والقوات المسلحة.

وقالت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، فى كلمتها بالحفل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى اهتمام بالغ بذوى الإعافة من خلال إقرار قانون الإعاقة فى يناير الماضي، مشيرة إلى أن هناك العديد من الخطوات العملية التى اتخذها الرئيس لإيمانه بذوي الإعاقة بعدما ظلت مُهملة لأكثر من 40 عامًا.

وأضافت، أنه لا تحقيق للتنمية المستدامة بدون دمج ذو القدرات الخاصة داخل المجتمع وإشراكهم في كافة البرامج والسياسات المطروحة حتى يكونوا فاعلاً رئيسيا في دعم وتحقيق التنمية فى المجتمع.

ووجهت هدى يسى رسالة من نساء مصر، وكافة المصنعين، جمعيات المستثمرين وسيدات ورجال الأعمال والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بضرورة العمل بكافة الآليات والوسائل على الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم من أجل بناء مستقبل افضل لبلدنا