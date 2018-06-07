التعليم تكشف حقيقة تسريب امتحان الفرنساوي المتداولة عبر "فيسبوك"

كتبت- ياسمين محمد :

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيان يكشف حقيقة ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من نشر لبعض نماذج الأسئلة الخاصة بامتحان مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة ولا صحة لما تم نشره ولا علاقة له بأسئلة الامتحان.

وأكد حجازي أنه علي الفور تم التواصل مع المطبعة السرية بالجهه السيادية المسئولة عن الطباعة التي أكدت عدم صحه كل ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الأسئلة لا تمت بصلة لامتحان مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة.

ويؤدي الامتحان للغة الأجنبية الثانية حوالى 580 ألف طالب وطالبة، منقسمين إلي عدة تخصصات وهي ( الإيطالية، واللغة الفرنسية، واللغة الألمانية) ،وتقوم التعليم هذا العام بتأمين شديد للأمتحانات ،حيث تعرضت بعض اللجان في امتحان الأحصاء إلي بعض المشاكل مع الطلبة والطالبات ،انتهت إلي تحويل الطلاب إلي المسائلة القانونية ،وزيادة تأمين من قبل وزارة الداخلية لأمتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2018 هذا العام.