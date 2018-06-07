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اليوم.. إجراء قرعة اختيار أعضاء البعثة الطبية للحج

05:00 ص الخميس 07 يونيو 2018
اليوم.. إجراء قرعة اختيار أعضاء البعثة الطبية للحج

الدكتور أحمد عماد راضي

كتب - أحمد جمعة:

يشهد الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس؛ إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية للحج هذا العام بمعهد تدريب الأطباء بالعباسية.

وقال وزير الصحة إنه تم إضافة شروط احترازية خوفًا على الحجاج بيت الله الحرام، ولضمان عدم تزوير الشهادات الصحية، حيث يقدم كل حاج شهادة طبية من مستشفى حكومي مختومة بختم النسر مع تدوين الأمراض التي يعاني منها والأدوية التي يتناولها، بعد إجراء الكشف الطبي له، بالإضافة إلى شهادة التطعيمات، لكي يستخرج التأشيرة.

أحمد عماد راضي وزارة الصحة البعثة الطبية للحج الحجاج

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