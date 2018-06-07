وزير الصحة يعلن خطته لإنهاء أزمة "قوائم الانتظار" بالمستشفيات

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، إنه تم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة قوائم الانتظار في المستشفيات، وإمدادها بكافة الإمكانيات لإنهاء هذه القوائم في أسرع وقت.

وأضاف وزير الصحة في تصريحات للصحفيين: "التأمين الصحي يعتمد على ما يسمى شراء الخدمة من الغير، سواء من الجامعات أو مستشفيات الجيش أو الشرطة أو مستشفيات أمانة المستشفيات المتخصصة، أو مستشفيات المؤسسة العلاجية، حيث يتلقى المرضى العلاج في هذه المستشفيات ونحن ندفع التكلفة، وهيّ من الأساسيات التي قام عليها قانون التأمين الصحي الجديد".

وأوضح الوزير أن قوائم الانتظار تتركز في بعض التخصصات: القلب، جراحة القلب والصدر، المفاصل وجراحة العظام، الرمد (المياه البيضاء)، والقوقعة بالنسبة للأطفال، وهناك تعاون مع منظمات المجتمع المدني للمساهمة في إنهاء هذه القوائم، تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع هذه المنظمات في القطاع الصحي.

وأشار "راضي" إلى تدشين موقع إلكتروني يجري تسجيل المرضى عليه في هذه التخصصات، ومن حق صاحب القرار توزيع المريض على المستشفيات التي لا تعاني من ضغط ونسبة تردد عالي، لافتًا إلى انخفاض قوائم الانتظار بالنسبة لجراحة القلب في معهد ناصر ومعهد القلب.