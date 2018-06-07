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​"الصحفيين": مد فترة تسليم إجابات المسابقة الرمضانية إلى ظهر السبت المقبل

01:43 ص الخميس 07 يونيو 2018
​"الصحفيين": مد فترة تسليم إجابات المسابقة الرمضانية إلى ظهر السبت المقبل

نقابة الصحفيين

القاهرة- أ ش أ:

أعلن أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، مد فترة تسليم إجابات مسابقة لجنة تطوير المهنة والتدريب الرمضانية إلى الثالثة ظهر السبت المقبل.

وقال عبد المجيد إنه من المقرر إجراء سحب علني على أسماء الفائزين في التاسعة مساء الأحد المقبل.

وتمنح 10 جوائز للفائزين بواقع ألف جنية لكل فائز، وتستهدف المسابقة تحفيز الزملاء على التثقيف النقابي، والبحث عن المعلومات.

هذا المحتوى من

Asha
مجلس نقابة الصحفيين أيمن عبد المجيد
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