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نقيب الإعلاميين ناعياً أمجد بليغ: فقدنا أحد أبناء ماسبيرو المخلصين

08:30 م الأربعاء 06 يونيو 2018
نقيب الإعلاميين ناعياً أمجد بليغ: فقدنا أحد أبناء ماسبيرو المخلصين

كتب- مصطفى علي:

نعى نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، المهندس أمجد بليغ أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام الذي وافته المنيه اليوم، قائلاً: "فقدنا أحد أبناء ماسبيرو المخلصين الذي تفانى في العمل خلال رحلة عطاء ممتدة، أثرى فيها العمل الإعلامي في العديد من المواقع والمناصب".

وقال الكنيسي، في بيان له: "لا نملك إلا أن ندعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويُلهم أهله الصبر والسلوان".

نقيب الإعلاميين أمجد بليغ حمدي الكنيسي

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