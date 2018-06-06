نقيب الإعلاميين ناعياً أمجد بليغ: فقدنا أحد أبناء ماسبيرو المخلصين
كتب- مصطفى علي:
نعى نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، المهندس أمجد بليغ أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام الذي وافته المنيه اليوم، قائلاً: "فقدنا أحد أبناء ماسبيرو المخلصين الذي تفانى في العمل خلال رحلة عطاء ممتدة، أثرى فيها العمل الإعلامي في العديد من المواقع والمناصب".
وقال الكنيسي، في بيان له: "لا نملك إلا أن ندعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويُلهم أهله الصبر والسلوان".
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