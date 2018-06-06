البابا تواضروس: الرهبنة جوهرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وادي النطرون- أ ش أ:

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرهبنة جوهرة الكنيسة المصرية التي قدمت الرهبنة للعالم، حيث أن الأنبا أنطونيوس هو أول راهب في العالم.

وأضاف البابا تواضروس، في عظته الأسبوعية التي ألقاها، مساء الأربعاء، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، "الكنيسة القبطية لها عدة أعمدة منها الرسل وتلاميذ المسيح والرهبنة".

وأكد أن الرهبنة لها نمط حياة بمواصفات خاصة وهي كالجوهرة في حياة الكنيسة، موضحا أن لها عدة جوانب منها التوبة والصلاة والطاعة والوصية.

وأشار إلى أن الأديرة المصرية منتشرة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية لمصر وساهمت منذ مئات السنين في تعمير هذه المناطق، إضافة إلى وجود 10 أديرة قبطية تابعة للكنيسة خارج مصر.

وحضر العظة الأنبا صرابامون رئيس دير الأنبا بيشوي، وعدد من الأساقفة ورهبان الدير.