​في أول يوم لحكومة تسيير الأعمال.. ماذا فعل الوزراء؟

كتب- محررو قسم الأخبار:

بدأت حكومة تسيير الأعمال، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء، ممارسة عملها بعدما كلفها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، بتسيير أعمال الحكومة والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير، خريطة عمل الوزراء في أول يوم لهم في حكومة تسيير الأعمال.

بداية قال هاني يونس المتحدث الإعلامي باسم وزارة الإسكان، إن الدكتور مصطفي مدبولي، تواجد في الوزارة صباحًا، ثم توجه إلى مجلس الوزراء لحضور الاجتماعي الأسبوعي للمجلس، في أول أيام عمل حكومة تيسير الأعمال، لافتًا إلى أن سيتواجد في اجتماعات حتى الساعة الـ3 عصر اليوم.

وأضاف يونس في تصريحات خاصة لمصراوي، أن وزير الإسكان بعد ذلك سوف يتوجه إلى الوزراة بعد انتهاء اجتماعات مجلس الوزراء، ليبدء اجتماعات جديدة بالوزارة، ومن المقرر أن تكون لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة الإسكان، إلى أن سير العمل داخل الوزارة يسير بشكل مستمر دون حدوث أي تغييرفي خطة العمل اليومية.

فيما توجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح الأربعاء، إلى مقر وزارة التموين الكائن بشارع القصر العيني لأداء مهام عمله بعد أن تم تكليف الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، ثم شارك في اجتماع مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يعود وزير التموين إلى مقر الوزارة بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء لمباشرة عمله مرة أخرى، فيما انتظم العمل بكافة الهيئات والشركات التابعة لوزارة التموين وفقًا لمواعيد العمل الرسمية.

واستهل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حكومة تسيير الأعمال، نشاطه اليوم، بعقد اجتماعا مع أعضاء المكتب الفني، بمكتبه بديوان عام الوزارة، لبحث آخر الاستعدادات لاحتفالية ليلة القدر، التي تعقد الاثنين المقبل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وناقش وزير الأوقاف، مع أعضاء مكتبه الفني، توزيع دعوات حفل ليلة القدر على الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية، والطلاب الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن، الذي سيتم تكريمهم في الحفل.

وبحث الوزير، مع قيادات الديوان العام، استعداد المديريات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وشدد على إبعاد ساحات العيد عن السياسة، وطالب بضرورة تشكيل غرفة عمليات إقليمية بكل محافظة، لرصد أي تجاوزات تحدث أثناء صلاة العيد.

بينما توجت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، صباح الأربعاء، إلى مقر الوزارة، ومارست عملها بشكل اعتيادي، ثم توجهت إلى مقر مجلس الوزراء، لحضور الاجتماعي الأسبوعي لمجلس الوزراء.

وقامت مكرم، بمتابعة عدد من الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها استكمال ملف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، واستعدادات الوزارة لمؤتمر "مصر تستطيع" بمشاركة وزارة التربية والتعليم، المقرر في ديسمبر المقبل، علاوة على الإعداد لمعسكر أبناء الجيل الثاني والثالث في شرم الشيخ يوليو المقبل.

لكن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، تغيب عن الحضور للوزارة اليوم، في حين أن العمل بالوزارة يسير بخطى ثابتة، حيث تستعد الوزارة لمؤتمر الإعلان عن بدء إجراءات الطرح الدولي "مرحلة التأهيل" لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير بالرماية وذلك يوم الأحد المقبل.

وأكد مصدر من وزارة الآثار، أن الوزير يستعد للقيام بجولة تفقدية للمتحف الكبير، للوقوف على آخر أعمال المتحف استعدادا الافتتاح بنهاية العام الجاري، وتوجه مباشرة لمقر مجلس الوزراء لحضور الاجتماع الأسبوعي.

وحضرت الدكتورة رانيا المشاط، لمكتبها بمقر الوزارة، لممارسة نشاطها ومتابعة كافة القطاعات السياحية وعلى رأسهم لائحة للغرف السياحية واتحادها وموسم الحج والعمرة، وبعدها غادرت إلى مقر مجلس الوزراء لحضور الاجتماع الأسبوعي.

وبعد الظهر، عقد مجلس الوزراء، أول اجتماع له برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عقب تكليف الرئيس السيسي للحكومة بتسيير الأعمال.

وشهد الاجتماع، عرض الوضع السكاني الحالي في مصر وما جرى خلال الفترة السابقة وأدى للتحسن في هذه القضية.