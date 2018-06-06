جامعة عين شمس توقع برتوكولاً لتطبيق نظام كليات الخدمة المجتمعية

كتب- محمد قاسم:

وقعت جامعة عين شمس، الأربعاء، برتوكولاً للتعاون مع كلية أوشن كونتى بنيوجيرسى الأمريكية، لبدء تفعيل نظام كليات الخدمة المجتمعية داخل مصر.

وذكرت الجامعة في بيان لها، أن البروتوكول يدشن أولى خطوات تفعيل نظام كليات الخدمة المجتمعية داخل مصر ذلك عقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للجامعات وجامعة أوشن الأمريكية لإنشاء كليات الخدمة المجتمعية داخل مصر والذي شهده وزير التعليم العالي يوم الأحد الماضي بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

وذكرت الجامعة أن النظام الجديد يتيح للدارسين به فرصة الالتحاق بسوق العمل من خلال الدراسة بهذا النظام لمدة 4 سنوات متواصلة بحيث يدرس الطالب بالسنتين الأولى والثانية مقررات جامعة أوشن ثم السنتين الثالثة والرابعة مقررات جامعة عين شمس أو في الولايات المتحدة الأمريكية في إحدى الجامعات المعتمدة من جامعة أوشن.

أوضح أن كليات الخدمة المجتمعية تتيح للدارسين فرصة الدراسة لمدة سنتين متتاليتين ثم الخروج لسوق العمل على أن يعود الدارس لاستكمال دراسته مرة أخرى لمدة سنتين أخريين حسب الرغبة.

وأكد أنه عقب استكمال سنوات الدراسة الأربع يحصل الدارس على درجة البكالوريوس أو الليسانس بشهادة معتمدة من جامعة عين شمس وجامعة أوشن الأمريكية ووزارة التعليم العالي.​