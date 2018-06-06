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"الطيران المدني" تصرف 800 جنيه للعاملين بشركاتها بمناسبة عيد الفطر

06:33 م الأربعاء 06 يونيو 2018
"الطيران المدني" تصرف 800 جنيه للعاملين بشركاتها بمناسبة عيد الفطر

كتب- طه عبيد:

قرر شريف فتحي وزير الطيران المدني، الأربعاء، صرف 800 جنيه خالصة الضرائب للعاملين بالوزارة والشركات التابعة بمناسبة عيد الفطر.

وطالب فتحي -بحسب بيان صادر لوزارة الطيران-، بانتظام العمل خلال الأيام القادمة وخاصة أيام عيد الفطر بسبب تكثيف رحلات عودة المعتمرين.

ووجه وزير الطيران، للعاملين الشكر بقطاع الطيران على جهودهم المبذولة بالعمل المتواصل بالمطارات وشركات الطيران، مهنئنا إياهم بعيد الفطر المبارك.

شريف فتحي الطيران المدني صرف مكافآت عيد الفطر

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