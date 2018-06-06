بيان عاجل في "النواب" لاستدعاء محافظ البحيرة ووزير التنمية المحلية

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، بشأن إهدار أكثر من 100 مليار جنيه في ملف تقنين وضع اليد بالمحافظة وتحديدا مدينة الدلنجات، على حد قوله.

وطالب عمارة، في بيان، اليوم الأربعاء، باستدعاء كل من وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، بشأن بحث أسباب التقاعس في ملف تقنين وضع اليد بمدينة الدلنجات، مطالبا بتشكيل لجنة من نيابة الأموال العامة تتولى بحث هذا الملف للتحقيق فيه ومحاسبة المتسببين في إهدار المال العام والتستر على الفساد.

وقال عمارة، في بيانه عن تفاصيل هذا الملف: "نتيجه عدم تحصيل المستحقات الخاصة بأملاك الدولة والتي تتمثل في، ثمن الأرض المقسمة على الأقساط والغرامة الواقعة على تأخير سداد هذه الأقساط، منذ عام 1991، حتى 2018، ما يضر مصلحة المواطن والدولة، وتدرج سعر المتر من ١٦ جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

وطالب عمارة بسرعة استدعاء كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة للوقوف على تفاصيل الأمر.