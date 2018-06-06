وزير الصحة: 1.8 مليون مولود بمصر هذا العام

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم عرض الوضع السكاني الحالي في مصر وما جرى في الفترة السابقة ما أدى للتحسن في هذه القضية.

وأضاف وزير الصحة، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الأربعاء، أن مكاتب الصحة أصبحت مميكنة بحيث يجري تسجيل جميع المواليد في الحال، مشيرًا إلى أن الميكنة تصل لوزارة التخطيط والتعبئة والإحصاء في نفس اللحظة، مؤكدا أن البيانات واضحة لجميع الجهات.

ولفت إلى أن أفضل عام للمواليد كان 2005، مشيرا إلى أن نسبة المواليد كانت جيدة هذا العام، ووصلت لمليون و800 ألف، وأسوأ عام كان 2014، وصل 2 مليون و700 ألف طفل.

وأوضح الوزير أن عام 2017 وصل عدد المواليد لـ2 مليون و560 مولودًا، مشيرا إلى أنه لدينا حوالي 23 مليونا و400 ألف سيدة في مرحلة الإنجاب.

وقال عماد إنه حال استمرار الزيادة سيصل عدد المواطنين في مصر عام 2030 إلى 119 مليون نسمة، والحكومة تعمل على تخفيض هذه الأرقام إلى 117 مليونًا.

وأضاف الوزير أن عدد الوفيات وصل عام 2014 إلى 65 لكل ألف مواطن.

وقال عماد، إن المهندس شريف إسماعيل وجه بسرعة التعامل مع الموقف وخفض معدلات الإنجاب إلى 2 فقط، بدلًا من 2.2 كمعدل للإنجاب، مشيرا إلى وضع خريطة للمحافظات التي بها معدلات إنجاب كثيرة مثل محافظة سوهاج وبني ويوسف وكفر الشيخ.