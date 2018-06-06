مدير برنامج "تنمية صعيد مصر": مليار جنيه لخطة سوهاج

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، إن البرنامج خصص ما يزيد على مليار ومائة مليون جنيه لمشروعات التنمية المحلية في محافظة سوهاج خلال العام المالي 2017/2018.

وأضاف الهلباوي، خلال جلسة تشاورية مع المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، أنه جرى تحويل 277 مليون جنيه لجهات الوكالة ومقاولي التنفيذ للانتهاء من مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحديث المناطق الصناعية ورصف الطرق وتغطية الترع المحلية وإنشاء تكتلات اقتصادية تنافسية، فضلاً عن تحسين الخدمات الصحية في مراكز وأحياء المحافظة.

وأكد الهلباوي أنه خلال الزيارة تم عقد لقاء تشاوري لمناقشة مشروعات الاقتصاد المحلي بخطة العام المالي 2018/2019 بمشاركة عدد كبير من ممثلي وقادة منظمات المجتمع المدني على المستويين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى ممثلي بعض هيئات التنمية الاقتصادية الدولية، وممثلي جمعيات المستثمرين، وممثلي منتديات التنمية المحلية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة.

وكشف مدير برنامج تنمية الصعيد، أن الموازنة المبدئية المقدرة لمشروعات التنمية الاقتصادية بمحافظة سوهاج في خطة العام المالي 2018/2019 تبلغ 719 مليون جنيه، وأن هذه المشروعات بعد اكتمالها ستحدث نقلة نوعية في اقتصاد المحافظة، وستوفر عدد كبير من فرص العمل من خلال زيادة الإنتاجية وتدعيم سلاسل القيمة وتوفير بنية أساسية داعمة للتنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات التنافسية لمحافظة سوهاج.

وكان اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، قد كلف فريق عمل المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة للقيام بزيارة ميدانية لمحافظة سوهاج، لمتابعة تنفيذ خطة مشروعات المرحلة الأولى بالمحافظة (العام المالي 2017/2018)، واستكمال جلسات التشاور لمناقشة المشروعات المقترحة في خطة العام المالي 2018/2019 على أن تتضمن مشروعات تنموية تحقق أهداف البرنامج وتعزز الميزة التنافسية للمحافظة بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة محلياً والتي تتضمن منظمات المجتمع المدني والقيادات الطبيعية والشعبية وممثلي القطاع الخاص.​