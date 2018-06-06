نائب يطالب بتفعيل تحاليل المخدرات لموظفي الحكومة

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون بمحافظة المنوفية، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب، لتوجيهه للدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن إجراءات الوزارة لتنفيذ قرار تحاليل المخدرات لموظفي الحكومة.

وقال النائب إن نسب المخدرات أصبحت مرتفعة في الفترة الأخيرة، ونسبة التعاطي بلغت 25.7% بين الفئة العمرية 36-45 عاما، وهي الفئة التي تتضمن الموظفين.

وأضاف النائب أنه على الرغم من صدور قرار إجراء تحاليل المخدرات لموظفي الحكومة منذ 2017، إلا أنه حتى الآن لم يفعل، فهو مجرد قرار على ورق، وتفعيله أمر في غاية الأهمية.

وطالب النائب الوزارة بضرورة تفعيل هذا القرار في إطار خطة الدولة للإصلاح الإداري، والإصلاح لا يقتصر فقط على تقليل أعداد الموظفين وإنما من الضروري مكافحة انتشار تعاطي المخدرات بين العاملين في الدولة.