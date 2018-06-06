وزير الصحة يكشف لمصراوي حقيقة نقص ألبان الأطفال

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إنه لا توجد نواقص في ألبان الأطفال على مستوى الوحدات الصحية بالجمهورية.

وأضاف وزير الصحة، في تصريحات خاصة لمصراوي، الأربعاء: "مفيش أي ألبان ناقصة في الوحدات، ومتوفرة والمخزون يكفي 3 أشهر مقبلة".

يأتي هذا في الوقت الذي اشتكى مواطنون وصيادلة من نقص كبير في ألبان الأطفال المدعمة بالصيدليات، خلال الشهر الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة، هذا الأسبوع، توفير مليون و675 ألفًا و456 علبة لبن أطفال لعمر أقل من 6 أشهر، ومليون و214 ألفًا و116 علبة لبن أطفال فوق عمر 6 أشهر كمخزون استراتيجي من ألبان الأطفال "شبيه لبن الأم"، يكفي لمدة 3 أشهر على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزارة توفر العام الحالي 18 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم"، منهم 12 مليون علبة لأقل من 6 أشهر، و6 ملايين علبة أخرى لعمر فوق 6 أشهر إلى عام.