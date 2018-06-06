"خارجية النواب": سنتخذ إجراءات للقصاص للطالبة مريم

كتب- إسلام ضيف:

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة العلاقات الخارجية المعنية لمتابعة مستجدات قضية الطالبة المصرية مريم، أمس الثلاثاء، اجتماعًا، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور والدي الطالبة، وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية برئاسة النائبة داليا يوسف رئيسة الجمعية، للتشاور في آخر مستجدات قضية الطالبة مريم عبدالسلام، التي تعرضت لاعتداء بالضرب والسحل بواسطة مجموعة من الفتيات بمدينة نوتنجهام البريطانية في 20 فبراير الماضي، ما تسبب بدخولها المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها توفيت يوم الأربعاء 14 مارس.

وقالت اللجنة في بيان، الأربعاء، إنه في بداية الاجتماع قدم النواب تعازيهم وتعاطفهم لوالدي مريم على مصابهم الأليم، كما أكد النواب أن قضية مريم ليست قضية شخصية، إنما هي قضية رأي عام مصري لن تمر مرور الكرام حتى يتم الثأر للفتاة من الجناة.

وأعلنت اللجنة موافقتها على اتخاذ حزمة من الإجراءات من أجل القصاص لحق الشهيدة مريم وعقاب الجناة وكل من تسبب في وفاتها.

وأكد والدا الطالبة مريم، أنهما رغم مصابهما الأليم، إلا أنها يشكران وقوف الدولة المصرية بجانبهما منذ اللحظة الأولى، مشيدين بالدور الذي لعبه البرلمان المصري للوقوف علي آخر تطورات القضية، والسفارة المصرية ببريطانيا، وحرصها الدائم على الاتصال بالأسرة ومتابعة سير التحقيقات.

وأكد أعضاء اللجنة أن هذا القضية تعكس ازدواجية المعايير بريطانيا، كما أنها تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمغتربين، التي طالما يتشدقون بها.