برلماني يقترح تحويل الغارمات لأعمال الخدمة المدنية

كتب- أحمد علي:

أيد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مقترحًا بقانون تعديل المادة 341 من قانون العقوبات، لإلغاء السجن كعقوبة في قضايا إيصالات الأمانة، واستبدال عقوبات أخرى به، منها الخدمة المدنية في مجالات النظافة والصحة وغيرها.

وأضاف النائب أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة عدد الغارمين والغارمات في السجون المصرية تتراوح بين 20 و 25% من إجمالي السجناء أي قرابة الـ30 ألف سجين وسجينة، فلماذا لا تدرس الدولة الاستفادة من هذا العدد الهائل من السجناء وتحويله إلى طاقة إنتاجية تحفظ كرامة الغارمين والغارمات من السجن.

ولفت النائب إلى أنه على الدولة السعي إلى حماية الغارمات، ففي النهاية هؤلاء الأمهات مجرد ضحايا لتحمل المسؤولية بعد انسحاب العائل الأساسي للأسرة من عملية الإنفاق، قائلاً، إن هذا المقترح من شأنه أن يحفظ للمرأة حقها في أن تحيا حياة كريمة وسط أولادها بعيدًا عن السجون.​