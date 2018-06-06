انتخاب مصر رئيسًا للجنة الفرعية لمعاهدة 1970 باليونسكو

كتب ـ يوسف عفيفي:

انتُخبت مصر، بالإجماع لرئاسة اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، للفترة من مايو 2018 إلى مايو 2019، كأول دولة عربية تتولى رئاستها منذ إنشاء اللجنة عام 2013، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة بمقر اليونسكو فى باريس.

وقالت جهاد الراوي المشرف علي إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي، إن هذا الانتخاب جاء تقديراً للجهد الذي تبذله مصر في مجال استرداد ممتلكاتها الثقافية.

وأوضحت الراوي، في بيان الأربعاء، أنه خلال الفترة المقبلة ستسعى مصر من خلال وزارة الآثار للتنسيق مع وفد مصر الدائم لدى اليونسكو للمضي قدمًا لخدمة المصالح العربية، من خلال تكثيف بناء القدرات في مجالات منع الإتجار غير المشروع ونشر الوعي بخطورة تهريب الآثار والحفر الخلسة، وأيضًا الاهتمام بضرورة وجود قواعد بيانات للآثار بالدول العربية.

جدير بالذكر أن أول انعقاد لهذه اللجنة كان عام 2013، تضم 18 عضوًا، وجرى انتخاب مصر عضوًا فيها خلال اجتماعات الدورة السابقة لعام 2017 وتنتهي عضويتها عام 2022.