بقيادة رئيس الجهاز.. حملة لإزالة مخالفات البناء بالتجمع الخامس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تنفيذ حملة جديدة لإزالة مخالفات البناء بالقطعتين أرقام (136 – 65)، بمنطقة عمارات حي النرجس بالتجمع الخامس، بالتعاون بين لجنة إزالة المخالفات بالجهاز، وشرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، والمتمثلة في زيادة مسطح غرف السطح، بالمخالفة للترخيص، ولشروط التعاقد.

وأوضح النجار، في بيان اليوم الأربعاء، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، نفذ عددًا من الحملات في الفترة الأخيرة لإزالة مخالفات البناء، مؤكدًا مواصلة حملات الإزالة لجميع أشكال المخالفات، تنفيذًا للقانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.

وصرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، نائب رئيس جهاز المدينة، بأنه جرى التعامل أيضًا مع بعض مخالفات البناء التي تجري حاليا في مركز المدينة، وإزالتها على الفور، تطبيقًا للقانون، وردعًا للمخالفين.​