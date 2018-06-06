بدء امتحان النحو لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

بدأ امتحان مادة النحو، لطلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر، أن تكثف مشيخة الأزهر، من قوافلها للجان المحافظات؛ لمتابعة الامتحانات، والتأكد من توفير أجواء هادئة للطلاب، تمكنهم من الحل بشكل جيد.

ويتابع الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الامتحانات ببعض لجان الجمهورية، للتأكد من سيرها بشكل منضبط.

ومن جانبه، قال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، إنه لم ترد شكاوى حتى الآن بشأن صعوبة الامتحانات، أو وجود أي أسئلة من خارج المنهج.