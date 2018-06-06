"السياحة": زيارة "آشر" دعاية مجانية وفرت ملايين الجنيهات

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة استفادت من زيارة المغني الأمريكي العالمي "آشر"، والتي اعتبرها دعاية مجانية، وفرت ملايين الجنيهات، لافتا إلى أن "آشر" قرر قضاء إجازته بمصر وسط سرية تامة بعيدًا عن الإعلام؛ بهدف الاستمتاع بزيارة مصر.

ونشر المغني الأمريكي، صورًا له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أثناء قضاء إجازته في واحة سيوة، منها صورة وهو يسبح في بحيرة بجلباب أبيض، وصورًا أخرى وهو يستمتع بالمناظر الخلابة من أعلى قمة في الجبل.

وقال يوسف لمصراوي، الأربعاء، إن الهيئة إذا طلبت من "آشر" التصوير وعقد مؤتمر صحفي، كان سيعد اختراقًا لخصوصيته وتعدٍ على البرنامج الخاص به، لتتحول الزيارة إلى "بزنس" ووقتها سيطالب بأموال كثيرة، لافتا إلى أن الأفضل كان تركه على راحته وعدم التدخل في برنامج زيارته.

ووصف يوسف، نشر "آشر" صورًا تذكارية خاصة به على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الممتازة" ويعتبر أفضل دعاية للسياحة المصرية، وأن مصر حققت منها نتائج ومكاسب عالمية كبيرة.

وتابع: "الهيئة تبحث عن راحة الزائرين بشكل تام ومن مصلحتها أن ينشر الزائر صوره؛ ليخبر أصدقاءه بجمال مصر ما يفتح الباب أمام المشاهير الآخرين، ونحن نرحب بهم في أي وقت وبأي مكان في مصر.

وكشف يوسف، عن استعداد هيئة تنشيط السياحة، لاستقبال بعض المشاهير من لاعبي كرة القدم العالمية خلال الفترة المقبلة.