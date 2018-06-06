نشاط الرئيس والشأن المحلي في صدر صحف اليوم

القاهرة - أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وعددًا من قضايا الشأن المحلي.

فذكرت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "السيسى: الدبلوماسية المصرية خط دفاع متقدم عن الوطن" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد، أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية، باعتبارها خط دفاع متقدمًا عن الوطن ومصالحه في الخارج، والواجهة التي تبرز الصورة الحضارية لمصر، مؤكدا ثقته في قدرة الدبلوماسيين المصريين على تمثيل وطنهم في الخارج بصورة مشرفة، تعكس تاريخ مصر العريق وتطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس استعرض، خلال اجتماعه أمس مع عدد من السفراء المرشحين للعمل كرؤساء لبعثات مصر الدبلوماسية في الخارج، ثوابت السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطوير علاقات مصر المتوازنة مع مختلف دول العالم، وتعزيز علاقاتها بالقوى الدولية، وكذلك من خلال الأطر متعددة الأطراف، في إطار استقلالية قرار مصر ودورها الإقليمي النشط.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدد خلال اللقاء على أهمية مواصلة العمل الجاد للحفاظ على ما تم بناؤه من استقرار، مشيراً فى السياق ذاته إلى أهمية حشد جهود المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب، وكذلك العمل على التوصل لتسويات سياسية لأزمات منطقة الشرق الأوسط، بهدف استعادة الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تمر بها شعوبها منذ سنوات.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أهمية فهم تفاصيل الواقع الحقيقى لمصر، حتى يتسنى نقل صورة واضحة وواقعية عنه للخارج، مشيراً في هذا الصدد للتحديات الاقتصادية التي تعاني منها مصر منذ عقود طويلة، والجهود الجارية للإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، خاصة في ضوء ما يتم إنجازه في مصر من مشروعات عملاقة، توفر العديد من الفرص الاستثمارية.

وطالب الرئيس، السفراء بالعمل المستمر على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مصر، مشددا على ضرورة أن تراعى أي حلول مقترحة الظروف الواقعية لمصر ومتطلباتها التنموية.

وشدد الرئيس على أهمية الدور الذي تقوم به البعثات المصرية في تقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجاليات المصرية في الخارج، موجهاً بالعمل على إيلاء مزيد من الاهتمام لحل مشكلات المواطنين المصريين في الخارج، وربطهم بوطنهم الأم.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد، خلال الاجتماع، أهمية التطوير المستمر لعمليات الانتقاء والتأهيل والتقييم لأعضاء السلك الدبلوماسى، بما يضيف إلى الأداء الراقي للدبلوماسية المصرية، ويعزز جهودها في الدفاع عن مصالح مصر في الخارج، وذلك في إطار التوجه العام للدولة بمواصلة التطوير المؤسسي الشامل لمختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.

وأوضح السفير بسام راضي، أن السفراء أعربوا من جانبهم عن تشرفهم بتمثيل مصر في الخارج، مؤكدين حرصهم على بذل أقصى الجهد للمساهمة في تحقيق الأهداف السياسية والتنموية لمصر، واستعرض السفراء خلال اللقاء أفكارهم لتطوير العمل في البعثات المصرية بالخارج، وسبل تدعيم وتطوير التنسيق القائم بين تلك البعثات ومختلف الجهات المعنية في الدولة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لخدمة مصالح الوطن والمواطنين، كما أعربوا عن تقديرهم للاهتمام الذى توليه القيادة السياسية لدور ومهام أعضاء السلك الدبلوماسي ووزارة الخارجية، وحرص الرئيس على لقائهم وإطلاعهم بشكل مباشر على أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس شارك مساء أمس في حفل إفطار الأسرة المصرية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأوضحت "الأخبار" أن الإفطار حضره كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى ممثلى مختلف المحافظات وقبائل سيناء والنوبة ومطروح.

ولفتت الصحيفة إلى أن أنه شارك في حفل الإفطار عدد من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة وكتاب الرأي وشباب الجامعات المصرية ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والفنانون والرياضيون وذو الاحتياجات الخاصة ومسئولو عدد من المؤسسات الخيرية.

وتحت عنوان "الرئيس يكرِّم حفظة القرآن.. في "ليلة القدر"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال مصر بليلة القدر والذي تنظمه وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

وأضافت "الجمهورية" أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعلن، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاحتفال بليلة القدر من الأيام المشهودة للوزارة على مدى تاريخها وذلك بتشريف رئيس الجمهورية لتكريم حفظة القرآن الكريم، وقال إن الرئيس السيسي سيكرم خلال الاحتفال هذا العام بليلة القدر 10 من حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم منهم 9 من أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي نظمتها الوزارة كعادتها كل عام والتي خصصت لها جوائز مالية بلغت مليون جنيه حيث يحصل الفائز الأول على 150 ألف جنيه.

وأوضح وزير الأوقاف أن المكرم العاشر في احتفال ليلة القدر هو من أوائل المسابقة المحلية لحفظة القرآن الكريم من ذوى الاحتياجات الخاصة والتي نظمتها الوزارة هذا العام على مستوى الجمهورية باعتباره عام ذو الاحتياجات الخاصة وفي إطار الاهتمام بهم وتشجيعهم علي حفظ القرآن الكريم.

وحول إمكانية تكريم واعظات الأوقاف في الاحتفال بليلة القدر، أشار وزير الأوقاف إلى أن هذا الاحتفال السنوي مخصص لتكريم أوائل الفائزين في المسابقات الدولية والمحلية من حفظة القرآن الكريم دعما لفهم القرآن معنى ومضمونا وتطبيقه في سلوكنا والعمل بما فيه، وأوضح أن تكريم الشخصيات العامة يكون في احتفال الوزارة بذكرى المولد النبوي الشريف وفي احتفال ليلة القدر يتم تكريم أوائل حفظة القرآن.

وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "مقتل 15 إرهابيًا في العريش" أن 15 عنصرًا إرهابيًا لقوا مصرعهم، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن، بعد تحديد موقع اختبائهم بالطريق الدائري بالعريش.

وأوضحت الصحيفة أنه فور شعور الإرهابيين بقوات الأمن أطلقوا النيران، فبادلتهم القوات الرصاص، مما أدى إلى مقتلهم جميعا، وعثر بحوزتهم على كمية من الأسلحة والمتفجرات.

وتحت عنوان "طلاب الثانوية سعداء بـ"الاقتصاد" و"الإحصاء" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن طلاب الثانوية العامة أجمعوا أمس على سهولة امتحاني الإحصاء والاقتصاد..مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت من المنهج.

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحانات، أن الأمور سارت بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أي مشكلات.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور حجازي أعلن في مؤتمر صحفي، أنه تم ضبط 13 حالة غش وحيازة موبايل وهروب بامتحانات أمس، وأوضح أن نسبة النجاح في نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية بلغت 95% حيث تم تصحيح 28 ألفا و24 كراسة، وبلغ عدد الناجحين 26 ألفا و639 طالبا وطالبة.

وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مجلس النواب وافق نهائيًا، خلال جلسته أمس برئاسة، د.علي عبد العال على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 - 2019، وذلك بعد تعديل بعض بنود الموازنة وفقاً لما قرره المجلس في جلسته أمس الأول من زيادات في الأجور والمعاشات .. وبذلك بلغ إجمالي الباب الأول من المصروفات الأجور والتعويضات نحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه، كما بلغ إجمالي الباب الثاني من المصروفات الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و123 مليونا و586 ألف جنيه.

وأوضحت الصحيفة أن إجمالي الباب الثالث من المصروفات الخاص بالفوائد بلغ نحو 541.3 مليار جنيه..وبلغ إجمالي الباب الرابع من المصروفات الخاص بالمنح والدعم والمزايا الاجتماعية الأخري نحو 332.3 مليار جنيه، والباب الخامس من المصروفات "المصروفات الأخرى" نحو 75 مليارا و698 مليونا و616 ألف جنيه، وبلغ إجمالي الباب السادس من المصروفات "شراء الأصول غير المالية الاستثمارات" نحو 148 مليارا و511 مليونا، وبلغ إجمالي الباب السابع من المصروفات الخاص بحيازة الأصول نحو 24 مليارا و620 مليون جنيه.

كما وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018 - 2019، كما شهدت الجلسة الموافقة على 5 قوائم مرفقة بالمشروع، والتأشيرات العامة المرفقة وعددها 22 مادة.

ووافق المجلس أيضا على مشروعات تقديرات جهات الموازنة العامة للدولة على مستوي الأبواب للعام المالي 2018 - 2019، كما وافق المجلس نهائيا على مشروع مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بــ "مكافحة جرائم الإنترنت" ويهدف المشروع لحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات الخاصة بالدولة.

وفي اهتمامها بالشأن المحلي وتحت عنوان "زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أكد أن دور الوزارة في مواجهة مرض السرطان والأورام هو لحث المواطنين على التبرع لبعض المنشآت العامة في هذا المجال من خلال الإعلانات بالتليفزيون.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن هناك قرابة 16 مستشفى أورام ومواجهة السرطان تعمل دون طلب تبرعات، وأنها تعالج قرابة 40 ألف حالة مرضية في العام، مستطردا "ومنقدرش نقول لحد لا متتعالجش عندنا.. كل اللي بيجي بيتعالج".

وأشاد بجهود منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الصحي بينها جمعية نور الحياة والتي تساعد في تقليل قوائم انتظار عمليات المياه البيضاء بالعيون.

وأشار إلى أن ميكنة المكاتب الصحية على مختلف محافظات الجمهورية أسفرت عن تحليل مسببات الوفاة لدى المصريين، بعدما كانت تسجل تحت بند هبوط حاد في الدورة الدموية فقط والأورام في المرتبة الثامنة من تلك المسببات.

وكشف الوزير عن تسجيل مصر لأقل معدل وفيات في تاريخها بسبب تحسن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، موضحًا أن تلك النسبة سجلت 57 في الألف من السكان بعدما كانت 65 في الألف في سنوات ماضية.

كما ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "حث علاوة استثنائية للعاملين بـ "الخاص" أن وزير القوى العاملة محمد سعفان أعلن أنه من المنتظر عقد اجتماع عقب أجازة عيد الفطر المبارك مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال للتوافق على صرف علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص وفقا للقدرات المالية للشركات ومصانع القطاع أسوة بما أقره مجلس النواب للموظفين والعاملين بالدولة من أول يوليو المقبل وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية لأصحاب الأعمال تجاه العاملين بالقطاع الخاص ودورهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة المنتدى الليبرالي المصري وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، إن أصحاب الأعمال لديهم رغبة بالفعل في صرف هذه العلاوة، مؤكدا انه سيبذل كل الجهد لصرف هذه العلاوة بمختلف الشركات الخاصة لإرساء مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن وخاصة محدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية ولضمان مستوى معيشة مناسب لهم.​