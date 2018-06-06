سياسيون عن استقالة الحكومة: قدمت الكثير في ظروف صعبة

كتبت - هند الشامي:

علق سياسيون على تقدم المهندس شريف إسماعيل باستقالة حكومته، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إنه بالنظر إلى الجهود الكبيرة التي بذلها إسماعيل، بات من حقه التقاعد خاصة مراعاة للناحية الصحية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أنه لابد من أن تكون هناك وقفة للعناصر المنتظر تسليمها الوزارات الجديدة، سواء من الحاليين المستمرين أو المتوقع أن يستعان بهم، لأن لمصر الآن مشروعات عملاقة في حاجة للاستكمال وتحتاج للكفاءات، على حد قوله.

ومن جانبه، قال محمد بدراوي، القيادي بحزب الحركة الوطنية، إنه على الرغم من حالة عدم رضا وزيادة أسعار إلى ما هو فوق 30 %، إلا أنها (الحكومة) قدمت ما تسطيع وعملت بكل طاقة ممكنة، والأمر بات متعلقًا بالسياسات وليس الأفراد.

وفيما أشار بدراوي إلى وجود تحسن في الملف الأمني، تمنى أن يكون التغيير المنتظر على مستوى المرحلة.

أما حسام الخولي، نائب حزب "مستقبل وطن"، فقال إن تغيير الحكومة أمر طبيعي حاليًا، ومتعارف عليه طبقًا للدستور، لكنه أضاف: "الظروف التي عملت بها الحكومة كانت سيئة ولا سيما في التحديات الاقتصادية، إلا أن ٧٠ ٪ من أداء الوزارات يحصد تقييمًا جيدًا من حيث الجهد المبذول... كان هناك نشاط ملحوظ لبعض الوزراء مثل وزير البترول ووزيرة التعاون الدولي، متوقعًا استمرار وزير التعليم نظرًا لما بذله في ملف النظام التعليمي الحديد".​