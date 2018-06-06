وزير الصحة: نشهد حالياً أقل نسبة وفيات في تاريخ مصر

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، أن مصر تشهد حالياً أقل نسبة وفيات في تاريخ مصر، حيث بلغت النسبة 65 حالة لكل ألف شخص عام 2011، لتنخفض إلى 57 حالة في الألف هذا العام.

وقال وزير الصحة في تصريحات للصحفيين، إن الوزارة تستطيع الآن بعد ميكنة مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية معرفة أسباب الوفاة الحقيقية: "في الماضي كانت أي حالة وفاة "هبوط في الدورة الدموية" اليوم أصبحنا نكتب أسباب الوفاة بالضبط، وهذا ساعدنا في حصر أسباب الوفيات في مصر".

وأشار إلى أن الأمر الأكثر تسببًا للوفيات "قصور الشرايين التاجية" وتشمل "هبوط في القلب، وجلطة في القلب"، ثم الجلطات الدماغية "السكتة الدماغية"، ثم أمراض الكبد.

ولفت أن إحصائيات البنك الدولي عام 2015، أشارت إلى وفاة 40 ألف شخص في مصر سنوياً بسبب أمراض الكبد، وتم تقسيمهم إلى 10 آلاف حالة بسبب أورام الكبد، و30 ألف حالة بسبب تليف الكبد.

وتابع: "لا ننتقي حالات الأورام، ولا نرفض أي حالة تعاني من الأورام".