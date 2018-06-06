ننشر الزيادات الجديدة على خطوط المحمول والسلاح والمحاجر (إنفوجرافيك)

القاهرة - مصراوي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الثلاثاء، بشكل نهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذي يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، لاسيما أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام.

ويعرض "مصراوي"، إنفوجرافيك حول الرسوم الجديدة على خطوط المحمول والسلاح واستغلال المحاجر: