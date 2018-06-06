حكومتان و5 تعديلات وزارية في عهد السيسي

كتب- عمر مصطفى:

كلَّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكومة المهندس شريف إسماعيل بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة، وذلك عقب تقديم "إسماعيل" استقالة الحكومة اليوم الثلاثاء.

وشهدت فترة الولاية الأولى للرئيس السيسي تشكيل حكومتين، وإجراء 3 تعديلات وزارية، حيث تشكلت الحكومة الأولى في عهد السيسى برئاسة إبراهيم محلب بعد تقديمه استقالته من حكومته الأولى عقب إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية يوم 8 يونيو 2014 وفوز الرئيس السيسي بالرئاسة، والثانية برئاسة المهندس شريف إسماعيل في 19 سبتمبر 2015.

الحكومة الأولى

في 17 يونيو 2014 حكومة إبرهيم محلب تحلف اليمين، وكان أبرز ملامحها استحداث وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، وإلغاء كل من وزارة الإعلام ووزارة التنمية الإدارية.

وضمت الحكومة 34 وزيرا منهم 20 وزيرا من الحكومة السابقة و14 وزيرا جديدا.

تعديل بحكومة محلب

أجرى المهندس إبراهيم محلب تعديلًا على حكومته في 5 مارس 2015​، بتعيين 8 وزراء جدد، وكان أشهر ملامحها تعيين اللواء مجدي عبدالغفار وزيرًا للداخلية، واستحداث وزارتي: الدولة للتعليم الفني والتدريب، ووزارة للسكان.

الحكومة الثانية

في 19 سبتمبر 2015 أدت حكومة شريف إسماعيل القسم أمام الرئيس السيسي، وكانت أشهر ملامحها دمج وزارة السكان مع وزارة الصحة، ودمج وزارة التعليم الفني مع التربية والتعليم، ودمج وزارة البحث العلمي مع وزارة التعليم العالي.

التعديل الأول

أجرى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل تعديلا وزاريا شمل عشر حقائب وزارية، في 23 مارس 2016، شمل 10 حقائب وزارية، على رأسها الاستثمار والمالية والسياحة، والعدل والآثار والري والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام والطيران والنقل، كما تضمن التعديلات تعيين أربعة نواب للوزراء.

التعديل الثاني

شمل التعديل الثاني وزارة التموين، في 6 سبتمبر 2016، تعيين اللواء محمد علي مصيلحي، وزيرًا للتموين، عقب موافقة البرلمان على توليه الوزارة.

التعديل الثالث

وافق مجلس النواب على تعديل وزاري، في 14 فبراير 2017، وضم 9 حقائب وزارية، وتعيين 4 نواب لوزراء المجموعة الخدمية. وشمل التعديل الاستثمار والتخطيط، ولزراعة، والشئون القانونية، التموين، التنمية المحلية، التعليم، التعليم العالي، النقل.

التعديل الرابع

أجرى المهندس شريف إسماعيل تعديلًا جديدًا في 14 يناير 2018، شمل 4 حقائب وزارية (تنمية محلية، ثقافة، سياحة، قطاع أعمال)، ونائبين لوزارة الإسكان والصحة.