هاشتاج "شريف إسماعيل" يتصدر تويتر بعد تقديم استقالته

كتب- عمر مصطفى:

تصدر اسم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد تقديم استقالته للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنصف ساعة، بـ1300 تغريدة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وأشاد مدونون بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال رئاسة "إسماعيل" للحكومة، واستمراره في منصبه رغم ظروفه الصحية واحتياجه للراحة، فيما انتقد أخرون بعض القرارات التي اتخذها والتي منها رفع أسعار المحروقات وبعض الخدمات.

وكتب أنس سيف عبر حسابه: "شريف اسماعيل شافك الله وعفاك.. قدمت لبلدك الكثير"، فيما تساءل مصطفى سعد عن مصير رئيس الوزراء بعد استقالته: "تفتكروا الرئيس هيجدد الثقه فيه وفي حكومته ولا هيغيره".

وقال عاطف عبدالله ساخرًا: "استقالة شريف إسماعيل تصب في مصلحة المواطن".