"مستقبل وطن": آداء شريف إسماعيل "جيد جدًا" رغم ظروفه الصحية

كتب- إسلام ضيف:

وصف عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أداء المهندس شريف إسماعيل بـ"الجيد جدًا" رغم ظروفه الصحية، وأن حكومته اتبعت سياسات اقتصادية غير مقبولة من الشارع المصري، لكنها سليمة من وجهة النظر الاقتصادية.

وأشاد هلال في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، بإنجازات بعض الوزارات كالكهرباء، والإسكان، موضحًا أنه كان يأمل في أن تكون بعض الوزارات كالتنمية المحلية أفضل في الآداء.

وتوقع أمين تنظيم حزب مستقبل وطن أن الحكومة القادمة سيتم ضخ دماء جديدة فيها، مؤكدًا أن التغيير شيء لابد منه.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذي تقدم باستقالة الحكومة، وذلك بعد أداء الرئيس لليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.​​