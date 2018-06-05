"يتمتع بثقتي".. كيف احتفى السيسي بشريف إسماعيل أمام الشعب؟

كتب- عمر مصطفى:

أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فترته الرئاسية الأولى، على أداء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وتحمله للمسؤولية، وقدم إليه الشكر والتقدير على عمله ومجهوداته في قيادة الحكومة على مدار أكثر من 3 سنوات منذ تولية المسئولة في 19 سبتمبر 2015.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز المواقف التي وجه الرئيس السيسي الشكر لشريف إسماعيل:

حقل ظهر

وجه الرئيس السيسي، الشكر إلى المهندس شريف إسماعيل، خلال حضوره حفل افتتاح حقل ظهر، مضيفًا أنه "من أفضل الناس ممن رآهم في حياته، وهو من أبلغه بخبر اكتشاف حقل ظهر للغاز".



وقدّم الرئيس السيسي، "إسماعيل" لإزاحة ستار افتتاح حقل ظُهر للغاز الطبيعي، أواخر يناير الماضي.

وقال الرئيس لشريف إسماعيل: "أنت أفاضل الرجال الذين رأيتهم بحياتي. أنا مش بجامل حد في كلامي"، مضيفًا أن إسماعيل يعمل في صمت: "الناس بتحترم اللي بيزعقوا، إنما اللي بيعمل في صمت مالهوش حظ، إوعوا يكون فيه كدا في مصر، أنا بقول كدا علشان حتى لو ماقدّرناش إسماعيل ربنا هيقدره".

مع رؤساء تحرير الصحف

لم تخل حوارات الرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية، من الإشادة بأداء رئيس الوزراء شريف إسماعيل.

وقال الرئيس خلال تلك الحوارات: "المهندس شريف إسماعيل من أكفأ رؤساء الوزراء، وبالقطع يتمتع بثقتي".

وأضاف: "الناس تقيم الحكومة وفقًا للظروف والأسعار، وهذا أمر غير منصف، وأنا لا أقول هذا من أجل إيجاد مبرر، وإنما لعظم المسئولية، وصعوبة المهمة في الظروف الراهنة، وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه ونحسن الأداء، وهناك من يقول: سنحسن أداءنا، ومن يقول: هذا أقصى ما عندنا، وليست لدينا مشكلة أن يأتي غيره ويحسن الأداء، وأنا أقدر من غيري -بحكم الاحتكاك اليومي- على التقييم، صحيح أن النتائج على الأرض توضع في الاعتبار ليس بعلو الصوت، وإنما بإدارة العمل وانتظامه ومتابعته".