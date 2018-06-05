التجمع: ارتفاع الأسعار أبرز سلبيات حكومة "إسماعيل"

كتب- إسلام ضيف:

قال نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، لديها انجازات إيجابية كثيرة، لكن السلبية الأبرز لها هي ارتفاع الأسعار وذلك عقب تعويم الجنيه.

وأضاف زكي في تصريح لمصراوي اليوم الثلاثاء أن حكومة إسماعيل المستقيلة كان يمكنها تجنب رفع الأسعار وإثقال كاهل المواطن، عن طريق فرض الضرائب التصاعدية، والضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، موضحًا أن رفع أسعار العديد من السلع والخدمات أدى لزيادة المعاناة على المواطنين.

وأشار المتحدث باسم حزب التجمع، إلى وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحسن في الأوضاع الاقتصادية، قائلًا: "أصدق وعود الرئيس بالتحسن الاقتصادي، لكن الحكومة كان لديها حلولًا كثيرة لتجنب رفع الأسعار".

وتابع زكي: "حكومة إسماعيل لديها العديد من المشروعات القومية العملاقة كالمليون ونصف فدان، وقناة السويس الجديدة، وأنفاق قناة السويس، والطرق، والمدن الجديدة، لكن أهم شيء المواطن".

وأوضح المتحدث باسم حزب التجمع أن الحكومة المستقيلة لم توفق في فرض الرقابة وضبط الأسعار، وكسر حدة احتكار بعض منتجي السلع.

وأشار زكي إلى أنه مع اختيار رئيس وزراء ووزراء "سياسيين"، لأن السياسي لديه حساسية جماهيرية، يعرف ما الذي تتقبله الجماهير وما الذي ترفضه.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذي تقدم باستقالة الحكومة، وذلك بعد أداء الرئيس لليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.​